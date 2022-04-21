В Каховке россияне отпустили двух задержанных местных жителей
Четверг, 21 апреля 2022, 03:40
В Каховке Херсонской области российские захватчики отпустили двух местных жителей, задержанных 11 апреля.
Источник: Каховское городское территориальное общество в Facebook
Дословно: "…домой вернулся Геннадий Мурашкин, которого 11.04 вместе с сыном из своего дома забрали военные РФ.
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Неизвестна судьба еще одного каховчанина Лотанюка Василия, которого забрали 02.04, и местонахождение его до сих пор неизвестно".