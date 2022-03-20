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У Каховці росіяни відпустили журналіста після 8 днів катувань

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 15:09

Каховського журналіста Олега Батуріна, якого росіяни утримували в полоні протягом восьми днів, 20 березня відпустили.

Джерело: Батурін у Facebook своєї сестри

Пряма мова Батуріна: "12 березня о 17.00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вб'ють.

Майже вісім днів. 187 годин полону. Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе позбавлять. Тебе вб'ють.

Майже 8 днів я сидів з низько нахиленою або покритою головою. Вони боялися, що я можу побачити їхні обличчя".

Нагадаємо: У Каховці, що на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин.

Теми: Херсонська областьполоненіРосіявійна
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