Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія озвучила позицію з приводу великоднього перемир'я

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 06:27
Росія озвучила позицію з приводу великоднього перемир'я
скриншот

Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гуттеріша про введення в Україні 4-денної "великодньої гуманітарної паузи".

Джерело: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Пряма мова: "Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі".

Реклама:

Деталі: Зокрема, представник Росії заявив, що "дуже неправдиво і нещиро звучать у цих умовах заклики до миру і припинення вогню".

За його словами, перемир’я є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися".

Також він заявив, що це дозволить українській стороні "влаштувати нові нелюдські провокації і запустити нові фейки про дії російських солдатів".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Україна підтримала ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша запровадити великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: