Росія озвучила позицію з приводу великоднього перемир'я

Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніо Гуттеріша про введення в Україні 4-денної "великодньої гуманітарної паузи".

Джерело: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Пряма мова: "Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі".

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Деталі: Зокрема, представник Росії заявив, що "дуже неправдиво і нещиро звучать у цих умовах заклики до миру і припинення вогню".

За його словами, перемир’я є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися".

Також він заявив, що це дозволить українській стороні "влаштувати нові нелюдські провокації і запустити нові фейки про дії російських солдатів".

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.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Що передувало: Україна підтримала ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша запровадити великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні.