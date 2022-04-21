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Россия озвучила позицию по поводу пасхального перемирия

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 06:27
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Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гуттериша о введении в Украине 4-дневной "пасхальной гуманитарной паузы".

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

Прямая речь: "Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе".

Детали: В частности, представитель России заявил, что "очень неправдиво и неискренно звучат в этих условиях призывы к миру и прекращение огня".

По его словам, перемирие есть "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться".

Также он заявил, что это позволит украинской стороне "устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат".

Что было ранее: Украина поддержала инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша ввести пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.

Темы: войнаРосcия
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