Россия озвучила позицию по поводу пасхального перемирия

Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гуттериша о введении в Украине 4-дневной "пасхальной гуманитарной паузы".

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

Прямая речь: "Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе".

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Детали: В частности, представитель России заявил, что "очень неправдиво и неискренно звучат в этих условиях призывы к миру и прекращение огня".

По его словам, перемирие есть "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться".

Также он заявил, что это позволит украинской стороне "устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат".

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.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Что было ранее: Украина поддержала инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша ввести пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.