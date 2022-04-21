Асоціація тенісистів засудила рішення не пускати росіян і білорусів на Вімблдон

Асоціація тенісистів-професіоналів засудила рішення організаторів Вімблдону-2022 заборонити росіянам та білорусам брати участь у турнірі.

Джерело: сайт АТР

Дослівно АТР: "Наш спорт пишається тим, що працює на фундаментальних принципах заслуг і справедливості, коли гравці змагаються як окремі особи за місце в турнірах на основі рейтингу ATP.

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Ми вважаємо, що сьогоднішнє одностороннє рішення Вімблдону та LTA (Асоціації тенісу Британії – ред.) виключити гравців з Росії та Білорусі з цьогорічного змагання є несправедливим і може створити згубний прецедент для гри".

Деталі: В АТР додали, що дискримінація за національністю також є порушенням їхньої угоди з Вімблдоном, згідно з якою участь гравців ґрунтується виключно на рейтингу ATP.

Асоціація зазначила, що вона рішуче засуджує "варте осуду" вторгнення Росії в Україну та солідарна з мільйонами невинних людей, які постраждали від війни, що триває.

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Водночас в АТР підкреслили, що гравцям з Росії та Білорусі і надалі дозволятимуть брати участь у своїх турнірах під нейтральним прапором.

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