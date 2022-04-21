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Ассоциация теннисистов осудила решение не пускать россиян и белорусов на Уимблдон

Ирина БалачукЧетверг, 21 апреля 2022, 08:49
Ассоциация теннисистов осудила решение не пускать россиян и белорусов на Уимблдон
Фото иллюстративное с pixabay.com

Ассоциация теннисистов-профессионалов осудила решение организаторов Уимблдона-2022 запретить россиянам и белорусам участвовать в турнире.

Источник: сайт АТР

Дословно АТР: "Наш спорт гордится тем, что работает на фундаментальных принципах заслуг и справедливости, когда игроки соревнуются как отдельные личности за место в турнирах на основе рейтинга ATP.

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Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA (Ассоциации тенниса Британии – ред.) исключить игроков из России и Беларуси из этого соревнования является несправедливым и может создать губительный прецедент для игры".

Детали: В АТР добавили, что дискриминация по национальности также является нарушением их соглашения с Уимблдоном, согласно которому участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP.

Ассоциация отметила, что она "решительно осуждает" "предосудительное" вторжение России в Украину и солидарна с миллионами невинных людей, пострадавших от продолжающейся войны.

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В то же время в АТР подчеркнули, что игрокам из России и Беларуси и дальше будут разрешать участвовать в своих турнирах под нейтральным флагом.

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Темы: спортРосcияБеларусьвойна
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