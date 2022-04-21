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У четвер з Маріуполя та Херсонщини спробують евакуювати людей

Роман ПетренкоЧетвер, 21 квітня 2022, 10:05
евакуація, фото ілюстративне

У четвер 21 квітня евакуація українців відбуватиметься з Маріуполя та Херсонщини.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Продовжуємо евакуацію жінок (з Маріуполя – ред.), дітей та осіб похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14.00.

Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями".

Деталі: Також спробують пробити гуманітарний коридор з Херсонщини. Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка.

Точки збору:

  • смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);
  • с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);
  • с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).

Нагадаємо: 20 квітня з Маріуполя по гуманітарному коридору змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси.

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Теми: евакуаціяМаріупольХерсонська областьвійна
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