З Маріуполя вдалося евакуювати 4 автобуси людей

Фото ілюстративне. На фото евакуація людей з Луганської області 1 квітня. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

20 квітня з Маріуполя по гуманітарному коридору змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси, 21 квітня евакуація продовжиться.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "По вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі".

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Деталі: Міністр додала, що 21 квітня також продовжать евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя.

Посадка в автобуси буде на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14:00.



Верещук попередила, що безпекова ситуація складна, тому можуть бути зміни. Вона закликала мешканців стежити за офіційними повідомленнями.

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