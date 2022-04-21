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З Маріуполя вдалося евакуювати 4 автобуси людей

Ірина БалачукЧетвер, 21 квітня 2022, 09:20
З Маріуполя вдалося евакуювати 4 автобуси людей
Фото ілюстративне. На фото евакуація людей з Луганської області 1 квітня. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

20 квітня з Маріуполя по гуманітарному коридору змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси, 21 квітня евакуація продовжиться.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "По вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі".

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Деталі: Міністр додала, що 21 квітня також продовжать евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя. 

Посадка в автобуси буде на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14:00.

Верещук попередила, що безпекова ситуація складна, тому можуть бути зміни. Вона закликала мешканців стежити за офіційними повідомленнями.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Зранку 20 квітня Верещук повідомила, що по обіді має відкритися гуманітарний коридор із Маріуполя через Мангуш і Бердянськ до Запоріжжя для жінок із дітьми та літніх людей.
  • Увечері 20 квітня Верещук заявила, що гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював так, як планувалося.

Теми: Маріупольвійнаевакуація
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