В четверг из Мариуполя и Херсона попытаются эвакуировать людей

В четверг 21 апреля эвакуация украинцев будет проходить из Мариуполя и Херсона.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Продолжаем эвакуацию женщин (из Мариуполя – ред.), детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14.00.

Ситуация безопасности сложная. Возможны изменения. Прошу следить за официальными сообщениями".

Детали: Также попытаются пробить гуманитарный коридор из Херсона. Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка.

Точки сбора:

пгт Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);

– ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета); с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);

– ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета); с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Напомним: 20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выехать четыре эвакуационных автобуса.