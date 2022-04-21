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В четверг из Мариуполя и Херсона попытаются эвакуировать людей

Роман ПетренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 10:05
эвакуация, фото иллюстративное

В четверг 21 апреля эвакуация украинцев будет проходить из Мариуполя и Херсона.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Продолжаем эвакуацию женщин (из Мариуполя – ред.), детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14.00.

Ситуация безопасности сложная. Возможны изменения. Прошу следить за официальными сообщениями".

Детали: Также попытаются пробить гуманитарный коридор из Херсона. Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка.

Точки сбора:

  • пгт Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);
  • с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);
  • с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Напомним: 20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выехать четыре эвакуационных автобуса.

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Темы: эвакуацияМариупольХерсонская областьвойна
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