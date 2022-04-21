ОДА: Росіяни втретє заявили про захоплення Рубіжного, це фейк

Міноборони РФ знову повідомило про "визволення" Рубіжного, повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай. Очільник адміністрації також наголосив, що це фейк.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Абсурдні слова: "56-й день спецоперації збройних сил Росії ознаменувався звільненням Рубіжного в "ЛНР", - повідомили у мінвбивсті Росії.

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Правда: Генштаб зазначив, що на 56-й день ворог намагався закріпитися у західній та північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав поразки.

Це вже третє подібне "визволення" окупантами Рубіжного, виходячи з російських брехливих зведень.

Вперше цей населений пункт "перейшов під контроль" загарбників 1 березня.

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Потім 18 березня російська пропаганда знову прозвітувала про "звільнення" Рубіжного і навіть його "зачистку" від ЗСУ.

Проте 20 березня ми цю інформацію спростували.

Вчора (20 квітня – ред.) іноземні журналісти відвідали Південний район Рубіжного і також впевнилися у брехні Росії".

Нагадаємо: Росіяни мають звичку прибільшувати свої досягнення. Щодня Міноборони РФ "малює" собі список перемог.

Також 21 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.