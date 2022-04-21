ОГА: Россияне в третий раз заявили о захвате Рубежного, это фейк

Минобороны РФ снова сообщило об "освобождении" Рубежного, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Глава администрации также подчеркнул, что это фейк.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Абсурдные слова: "56-й день спецоперации вооруженных сил России ознаменовался освобождением Рубежного в "ЛНР", – сообщили в минубийстве России.

Правда: Генштаб отметил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел поражение.

Это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из российских лживых сводок.

Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта.

Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ.

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Однако 20 марта мы эту информацию опровергли.

Вчера (20 апреля – ред.) иностранные журналисты посетили Южный район Рубежного и также убедились во лжи России".

Напомним:

Россияне имеют привычку увеличить свои достижения. Каждый день Минобороны РФ "рисует" себе список побед.

Также 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу наплел президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но затем добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.