Шойгу набрехав Путіну про "взяття Маріуполя"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

Джерело: розмова Шойгу та Путіна, яку цитують росЗМІ

Деталі: Шойгу відрапортував, що на момент оточення "столиці націоналістичного "Азова", як він назвав Маріуполь, "чисельність угруповання ЗСУ та іноземних найманців складала близько 8 100 осіб", а зараз понад 2 тисячі людей "надійно заблоковані на території Азовсталі".

Шойгу також, як і весь минулий місяць, повторив, що "на завершення операції з Азовсталі потрібно три-чотири дні".

Міністр запропонував Путіну штурмувати Азовсталь. Тому ця ідея нібито не сподобалася, і він вирішив, що "не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в Азовсталі так, щоб муха не пролетіла".

Путін назвав "завершення бойової роботи щодо Маріуполя" успіхом та привітав Шойгу.

Також росЗМІ розповсюдили відео, яке може бути й монтажем, враховуючи досвід Росії у цьому.

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Зокрема, люди помічають незвичну для Путіна сутулість, напружену позу та неприродні рухи голови.

Довідково: Попри те, що більша частина міста захоплена окупантами, українські військові чинять опір та звітують про ліквідацію росіян.

Зокрема, полк "Азов" повідомив, що за останні дві доби знищив три танки, 2 БМП та БТР.

Передісторія: Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.

20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.

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