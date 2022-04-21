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Ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю, є поранені

Ірина БалачукЧетвер, 21 квітня 2022, 20:30

Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Запоріжжя 21 квітня, поранено 8 осіб.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Facebook, Офіс генпрокурора

Дослівно ЗОВА: "Зберігайте спокій! Близько 30 хвилин тому в Запоріжжі зафіксовано 2 "прильоти". Постраждалих немає".

Деталі: Зазначається, що противник шляхом ракетних ударів намагався завдати шкоди інфраструктурі міста.

Міська влада закликала мешканців нічого не фотографувати та не розповсюджувати фото- та відео-матеріали.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок ракетного удару по Запоріжжю у четвер поранено 8 громадян.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзду Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.

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Теми: Запоріжжявійна
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