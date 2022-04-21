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Запоріжжя: від ракетних ударів вибило вікна у потязі

Ірина БалачукЧетвер, 21 квітня 2022, 15:21
Запоріжжя: від ракетних ударів вибило вікна у потязі
Фото з Telegram УЗ

У результаті ракетних ударів по Запоріжжю зазнав пошкоджень потяг Запоріжжя – Львів, пасажири не постраждали.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно Укрзалізниця: "Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя-Львів. Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу".

Деталі: Укрзалізниця закликала пасажирів не вести зйомку з вікон поїзда та при сигналі тривоги у регіоні, через які пролягає маршрут, зачиняти вікна і не перебувати безпосередньо напроти віконного отвору.

У компанії зазначили, що диспетчери уважно слідкують за обставинами та ведуть поїзди безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть завдати шкоди.

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Теми: ЗапоріжжяУкрзалізницявійна
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