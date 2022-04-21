Враг нанес ракетные удары по Запорожью, есть раненые

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Запорожье 21 апреля, ранены 8 человек.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Facebook, Офис генпрокурора

Дословно ЗОВА: "Сохраняйте спокойствие! Около 30 минут назад в Запорожье зафиксировано 2 "прилета". Пострадавших нет".

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Детали: Отмечается, что противник путем ракетных ударов пытался нанести ущерб инфраструктуре города.

Городские власти призвали жителей ничего не фотографировать и не распространять фото- и видеоматериалы.

Позже Офис генпрокурора сообщил, что в результате ракетного удара по Запорожью в четверг ранены 8 граждан.

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Также взрывной волной повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда Запорожья-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.