Враг нанес ракетные удары по Запорожью, есть раненые
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Запорожье 21 апреля, ранены 8 человек.
Источник: Запорожская областная военная администрация в Facebook, Офис генпрокурора
Дословно ЗОВА: "Сохраняйте спокойствие! Около 30 минут назад в Запорожье зафиксировано 2 "прилета". Пострадавших нет".
Детали: Отмечается, что противник путем ракетных ударов пытался нанести ущерб инфраструктуре города.
Городские власти призвали жителей ничего не фотографировать и не распространять фото- и видеоматериалы.
Позже Офис генпрокурора сообщил, что в результате ракетного удара по Запорожью в четверг ранены 8 граждан.
Также взрывной волной повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда Запорожья-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.