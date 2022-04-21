"Холодноярці" біля Ізюма збили "Іглою" російський бомбардувальник
Четвер, 21 квітня 2022, 15:20
Бійці 93ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський літак на Ізюмському напрямку Харківської області.
Джерело: відео в Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка, 93 ОМБр в коментарі УП
Деталі: У бригаді "Українській правді" уточнили, що ворожий літак було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Підбитий винищувач СУ-34 впав на окуповану територію.
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