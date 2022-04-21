Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Холодноярці" біля Ізюма збили "Іглою" російський бомбардувальник

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 15:20
Холодноярці біля Ізюма збили Іглою російський бомбардувальник
ПЗРК "Ігла". ілюстративне фото

Бійці 93ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський літак на Ізюмському напрямку Харківської області.

Джерело: відео в Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка, 93 ОМБр в коментарі УП

Деталі: У бригаді "Українській правді" уточнили, що ворожий літак було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Підбитий винищувач СУ-34 впав на окуповану територію.

Реклама:

Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною

Теми: війнаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Десантники "приземлили" штурмовик Су-25 та безпілотник ворога
Російський гелікоптер збили на Запоріжжі
Маріуполь: окупанти бомбардують й обстрілюють "Азовсталь" 
Зеленський відреагував на слова Шойгу про "захоплення Маріуполя"
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: