"Холодноярці" біля Ізюма збили "Іглою" російський бомбардувальник

Бійці 93ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський літак на Ізюмському напрямку Харківської області.

Джерело: відео в Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка, 93 ОМБр в коментарі УП

Деталі: У бригаді "Українській правді" уточнили, що ворожий літак було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Підбитий винищувач СУ-34 впав на окуповану територію.

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