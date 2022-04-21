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"Холодноярці" біля Ізюма збили "Іглою" російський бомбардувальник

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 15:20
ПЗРК "Ігла". ілюстративне фото

Бійці 93ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський літак на Ізюмському напрямку Харківської області.

Джерело: відео в Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка, 93 ОМБр в коментарі УП

Деталі: У бригаді "Українській правді" уточнили, що ворожий літак було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Підбитий винищувач СУ-34 впав на окуповану територію.

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Теми: війнаХарківська область
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