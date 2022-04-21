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"Холодноярцы" сбили "Иглой" российский бомбардировщик возле Изюма

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 15:20
Холодноярцы сбили Иглой российский бомбардировщик возле Изюма
ПЗРК "Игла". иллюстративное фото

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский самолет на Изюмском направлении в Харьковской области.

Источник: видео в Telegram-канале журналиста Андрея Цаплиенко, 93 ОМБр в комментарии УП

Детали: В бригаде "Украинской правде" уточнили, что вражеский самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Подбитый истребитель СУ-34 упал на оккупированную территорию.

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Темы: войнаХарьковская область
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