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Запорожье: от ракетных ударов выбило окна в поезде

Ирина БалачукЧетверг, 21 апреля 2022, 15:21
Фото из Telegram УЗ

В результате ракетных ударов по Запорожью получил повреждение поезд Запорожье – Львов, пассажиры не пострадали.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно Укрзализныця: "Взрывной волной и обломками выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 Запорожье-Львов. Пострадавших нет, поезд следует дальше, окна мы терпеливо поменяем по Кривому Рогу".

Детали: Укрзализныця призвала пассажиров не вести съемку из окон поезда и во время сигнала тревоги в регионе, через который лежит маршрут, закрывать окна и не находиться прямо напротив оконного проема.

В компании отметили, что диспетчеры внимательно следят за обстоятельствами и ведут поезда по безопасным маршрутам, но сильные взрывные волны вдали тоже могут навредить.

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Темы: ЗапорожьеУкрзализныцявойна
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