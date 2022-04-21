Російський гелікоптер збили на Запоріжжі

Підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

Джерело: Нацгвардія

Деталі: Підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор"

Дослівно: "Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога.

Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю".

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