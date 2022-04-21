Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський гелікоптер збили на Запоріжжі

Роман ПетренкоЧетвер, 21 квітня 2022, 16:56

Підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

Джерело: Нацгвардія

Деталі: Підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор"

Дослівно: "Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога.

Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю".

Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною 

Теми: ЗапоріжжяРосіявійна
Головне сьогодні

У Запорізькій області впав літак Ан-26 – є постраждалі

Стало відомо, як відбувалась доставка необхідного у Маріуполь

Шмигаль: На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів

Байден: Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани на полі бою в Україні

Вперше за два десятиліття Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Зведення Генштабу: Окупанти заборонять виїзд з Криму, щоб не зірвався весняний призов

Усі новини...
Запоріжжя
Запоріжжя: від ракетних ударів вибило вікна у потязі
Ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю
Частина автобусів із евакуйованими маріупольцями їде в бік Запоріжжя – голова ОВА
Останні новини
12:25
фото Суркіса затримали на кордоні: вернувся за годинниками?
12:08
Росія офіційно визнала, що хоче контролювати і схід, і південь України
12:06
Молдова заповнила опитувальник для отримання статусу кандидата на членство у ЄС
12:04
АН-26 міг зачепити електроопору: є загиблий і поранені
11:58
Фінський виробник кранів і підйомників Konecranes не братиме нових замовлень із РФ
11:52
Росіяни вдають, що не бачать різниці між евакуацією та здачею в полон – Верещук
11:45
Шведський виробник Zewa та Libresse йде з РФ
11:44
Прикордонники розвідали, ЗСУ знищили: на Харківщині ліквідували артилерію і ППО ворога
11:35
Австралія ввела санкції проти ще 147 росіян: у переліку – сенатори і дочки Путіна
11:27
фото "Треба змінити підгузок": хворобливий вигляд Путіна на зустрічі з Шойгу став темою для фотожаб
Усі новини...