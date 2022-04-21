Російський гелікоптер збили на Запоріжжі
Четвер, 21 квітня 2022, 16:56
Підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".
Джерело: Нацгвардія
Деталі: Підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор"
Реклама:
Дослівно: "Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога.
Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю".
Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною
ВІДЕО ДНЯ