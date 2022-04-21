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Российский вертолет сбили на Запорожье

Роман ПетренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 16:56
Российский вертолет сбили на Запорожье

Подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".

Источник: Нацгвардия

Детали: Подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор"

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Дословно: "Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага.

Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием".

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Темы: ЗапорожьеРосcиявойна
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