Российский вертолет сбили на Запорожье
Четверг, 21 апреля 2022, 16:56
Подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".
Источник: Нацгвардия
Детали: Подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор"
Дословно: "Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага.
Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием".
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