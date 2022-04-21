Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский вертолет сбили на Запорожье

Роман ПетренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 16:56

Подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".

Источник: Нацгвардия

Детали: Подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор"

Дословно: "Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага.

Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием".

Читайте также: Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗапорожьеРосcиявойна
Главное сегодня

В Запорожской области упал самолет Ан-26 – есть пострадавшие

Стало известно, как происходила доставка необходимого в Мариуполь

Шмыгаль: На восстановление Украины понадобится как минимум 600 миллиардов долларов

Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные планы на поле боя в Украине

Впервые за два десятилетия Япония назвала Курилы незаконно оккупированными Россией

Сводка Генштаба: Оккупанты запретят выезд из Крыма, чтобы не сорвался весенний призыв

Все новости...
Запорожье
Запорожье: от ракетных ударов выбило окна в поезде
Враг нанес ракетные удары по Запорожью
Часть автобусов с эвакуированными мариупольцами едет в сторону Запорожья – глава ОВА
Последние новости
12:08
Россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины
12:06
Молдова заполнила опросник для получения статуса кандидата в ЕС
12:04
АН-26 мог задеть электроопору: есть погибший и раненые
11:58
Финский производитель кранов Konecranes не будет брать новые заказы из РФ
11:52
Россияне делают вид, что не замечают разницы между эвакуацией и сдачей в плен – Верещук
11:45
Шведский производитель Zewa и Libresse уходит из РФ
11:44
Пограничники разведали, ВСУ уничтожили: на Харьковщине ликвидированы артиллерия и ПВО врага
11:35
Австралия ввела санкции против еще 147 россиян: в списке – сенаторы и дочери Путина
11:27
фото "Нужно сменить памперс": болезненный вид Путина на встрече с Шойгу стал темой для фотожаб
11:25
Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
Все новости...