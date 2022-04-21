Інформацію про окупантів через "єВорог" передали понад 250 тисяч українців – Федоров

Від початку війни чат-ботом "єВорог", за допомогою якого можна повідомити про пересування російської техніки та військ, скористалися понад 250 тисяч українців.

Джерело: віцепрем’єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Суспільному

Пряма мова: "Уже більше ніж 250 тисяч користувачів надали інформацію через чат-бот "єВорог". Його відмінність від інших схожих сервісів у тому, що авторизація проходить через "Дію". А це вже певне свідчення, що інформація буде якісною та без шкідливого спаму".

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Деталі: За словами посадовця, із чат-ботом "єВорог" було пов’язано кілька цікавих випадків.

"Наприклад, коли рух однієї колони російської техніки з двох вулиць знімали майже з кожного будинку. Так ЗСУ побачили проєкцію цього руху", — розповів віцепрем’єр.

Окрім того, за два дні в "єВорог" користувачі надіслали 33 геолокації радіолокаційної станції РФ "Редут-2УС", завдяки якій координувались російські війська.

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Що передувало: У березні в Мінцифрі створили чатбот єВорог у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.