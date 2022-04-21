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Информацию об оккупантах через "єВорог" передали более 250 тысяч украинцев – Федоров

Катерина ТищенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 17:40

С начала войны чат-ботом "єВорог", с помощью которого можно сообщить о передвижении российской техники и войск, воспользовались более 250 тысяч украинцев.

Источник: вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Суспільному

Прямая речь: "Уже более 250 тысяч пользователей предоставили информацию через чат-бот "єВорог". Его отличие от других похожих сервисов в том, что авторизация проходит через "Дію". А это уже определенное свидетельство, что информация будет качественной и без вредного спама".

Детали: По словам чиновника, с чат-ботом "єВорог" было связано несколько интересных случаев.

"Например, когда движение одной колонны российской техники с двух улиц снимали почти с каждого дома. Так ВСУ увидели проекцию этого движения", - рассказал вице-премьер.

Кроме того, за два дня в "єВорог" пользователи направили 33 геолокации радиолокационной станции РФ "Редут-2УС", благодаря которой координировались российские войска.

Что предшествовало: В марте в Минцифре создали чатбот єВорог в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

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Темы: ФедороввойнаМинцифры
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