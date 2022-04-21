Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни зірвали евакуацію з Херсонщини та взяли в полон координатора

Світлана КізіловаЧетвер, 21 квітня 2022, 17:52

21 квітня гуманітарний коридор із Херсонської області не спрацював, росіяни не пропустили автобуси для вивезення людей, при цьому продовжили обстріли. Також окупанти взяли в полон координатора евакуаційної колони.

Джерело: міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook

Пряма мова: "Пост гніву та тривоги. Сьогодні узгоджений на урядовому рівні гуманітарний коридор із Херсонської області не спрацював. Наші машини "швидкої допомоги" та автобуси були затримані на блокпості окупантів за Осокорівкою перед "Кавуном". Затриманий раніше узгоджений із росіянами старший колони голова Нововоронцовської ОТГ Марчук В.В. Ведуться переговори про його звільнення".

Деталі: За словами Вілкула, машини простояли до 16:30 і змушені були повертатися назад.

Також окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню та Міжнародного гуманітарного права, не зупинили обстріли з РСЗВ та мінометів позицій ЗСУ, а українські військові на обстріли не відповідали.

Пряма мова: "Дякую кожному водієві, дякую представникам "Червоного хреста", дякую нашим медикам! Ви - справжні герої. Шановні жителі окупованих територій, ті, хто сподівався сьогодні виїхати, ми знаємо, як вам важко, рідні. Всупереч усьому ми будемо і далі намагатися вас вивезти. Бачить Бог – і ми всі, і Ірина Верещук зробили сьогодні все, що могли".

Теми: Херсонська областьВілкулокупаціяРосія
Головне сьогодні

відео"Ядерний тероризм": над АЕС пролетіла російська крилата ракета

фото, доповнено Суркіса зупиняли на кордоні: не дали вивезти 13 годинників

Росія офіційно визнала, що хоче захопити і схід, і південь України

У Запорізькій області впав літак Ан-26 – є постраждалі

Стало відомо, як відбувалась доставка необхідного у Маріуполь

Шмигаль: На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині окупанти відбирають агропідприємства і погрожують робітникам – аграрії
У четвер з Маріуполя та Херсонщини спробують евакуювати людей
У Каховці росіяни відпустили двох затриманих місцевих жителів
Останні новини
17:18
Середня зарплата за вакансіями знизилась на 10%
17:13
Голову ОТГ на Херсонщині звільнили з полону: "трохи пом'ятий, але живий"
16:51
Нідерланди збираються до кінця року відмовитися від російського газу
16:42
Росіяни завершують визначати місця для головних ударів – Міноборони
16:39
фото, мапаУ понад 800 столичних укриттів провели інтернет
16:34
ВідеоЯк живе і бореться Дніпро та дніпряни під час війни
16:33
Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року – Джонсон
16:21
"Газпром" цього року може втратити третину експорту газу до Європи – Reuters
16:14
Донеччина: за пів дня окупанти обстріляли 20 населених пунктів
16:13
фото, відео З’явилося відео з місця падіння АН-26
Усі новини...