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Росіяни зірвали евакуацію з Херсонщини та взяли в полон координатора

Світлана КізіловаЧетвер, 21 квітня 2022, 17:52

21 квітня гуманітарний коридор із Херсонської області не спрацював, росіяни не пропустили автобуси для вивезення людей, при цьому продовжили обстріли. Також окупанти взяли в полон координатора евакуаційної колони.

Джерело: начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook

Пряма мова: "Пост гніву та тривоги. Сьогодні узгоджений на урядовому рівні гуманітарний коридор із Херсонської області не спрацював. Наші машини "швидкої допомоги" та автобуси були затримані на блокпості окупантів за Осокорівкою перед "Кавуном". Затриманий раніше узгоджений із росіянами старший колони голова Нововоронцовської ОТГ Марчук В.В. Ведуться переговори про його звільнення".

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Деталі: За словами Вілкула, машини простояли до 16:30 і змушені були повертатися назад.

Також окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню та Міжнародного гуманітарного права, не зупинили обстріли з РСЗВ та мінометів позицій ЗСУ, а українські військові на обстріли не відповідали.

Пряма мова: "Дякую кожному водієві, дякую представникам "Червоного хреста", дякую нашим медикам! Ви - справжні герої. Шановні жителі окупованих територій, ті, хто сподівався сьогодні виїхати, ми знаємо, як вам важко, рідні. Всупереч усьому ми будемо і далі намагатися вас вивезти. Бачить Бог – і ми всі, і Ірина Верещук зробили сьогодні все, що могли".

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Теми: Херсонська областьВілкулокупаціяРосія
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