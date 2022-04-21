Россияне сорвали эвакуацию из Херсонщины и взяли в плен координатора

21 апреля гуманитарный коридор из Херсонской области не сработал, россияне не пропустили автобусы для вывоза людей, при этом продолжили обстрелы. Также кафиры взяли в плен координатора эвакуационной колонны.

Источник: городской голова Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook

Прямая речь: Пост гнева и тревоги. Сегодня согласованный на правительственном уровне гуманитарный коридор из Херсонской области не сработал. Наши машины "скорой помощи" и автобусы были задержаны на блокпосте оккупантов за Осокоровкой перед "Кавуном". Задержан ранее согласованный с россиянами старший колонны глава Нововоронцовской ОТГ Марчук В.В. Ведутся переговоры о его освобождении".

Детали: По словам Вилкула, машины простояли до 16:30 и вынуждены были возвращаться назад.

Также оккупанты, в нарушение договоренностей о прекращении огня и Международного гуманитарного права, не остановили обстрелы из РСЗО и минометов позиций ВСУ, а украинские военные на обстрелы не отвечали.

Прямая речь: "Спасибо каждому водителю, спасибо представителям "Красного креста", спасибо нашим медикам! Вы - настоящие герои. Уважаемые жители оккупированных территорий, те, кто надеялся сегодня выехать, мы знаем, как вам тяжело, родные. Вопреки всему мы будем и дальше пытаться вас вывезти. Видит Бог – и мы все, и Ирина Верещук сделали сегодня все, что могли".