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Десантники збили Мі-8 з ПЗРК, а морпіхи ліквідували вертоліт, який прилетів на підмогу

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 19:48
Десантники збили Мі-8 з ПЗРК, а морпіхи ліквідували вертоліт, який прилетів на підмогу
Мі 8. ілюстративне фото

Воїни-десантники разом з морськими піхотинцями знищили два російських транспортно-бойових вертольоти Мі-8.

Джерело: пресцентр командування Десантно-штурмових військ

Деталі: Повідомляється, що 21 квітня в одному з районів виконання завдань підрозділ протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищив російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК "Stinger".

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На відео позначено червоною стрілкою місце падіння гвинтокрила окупантів.

Згодом інший російський вертоліт, намагаючись евакуювати можливо вцілівший екіпаж, – був успішно знищений бойовими побратимами з підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України.

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Теми: війна
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