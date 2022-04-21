Десантники сбили Ми-8, а морпехи ликвидировали вертолет, прилетевший на помощь

Воины-десантники вместе с морскими пехотинцами уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8.

Источник: пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск

Детали: Сообщается, что 21 апреля в одном из районов выполнения задач подразделение противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины уничтожило российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК "Stinger".

На видео отмечено красной стрелкой место падения вертолета оккупантов.

Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен боевыми собратьями из подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины.

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