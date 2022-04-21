Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Десантники сбили Ми-8, а морпехи ликвидировали вертолет, прилетевший на помощь

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 19:48
Десантники сбили Ми-8, а морпехи ликвидировали вертолет, прилетевший на помощь
Ми 8. иллюстративное фото

Воины-десантники вместе с морскими пехотинцами уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8.

Источник: пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск

Детали: Сообщается, что 21 апреля в одном из районов выполнения задач подразделение противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины уничтожило российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК "Stinger".

Реклама:

На видео отмечено красной стрелкой место падения вертолета оккупантов.

Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен боевыми собратьями из подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте такжеУгроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Пентагон раскрыл детали вооружения из нового пакета помощи Украине на $800 млн
Российский командир полка Межуев был ликвидирован, еще двое его "коллег" ранены
Эвакуационные автобусы с десятками мариупольцев прибыли на подконтрольную территорию
Зеленский о военной деблокаде Мариуполя: "Мы готовимся, но нужно оружие"
Последние новости
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Все новости...
Реклама: