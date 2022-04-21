Між Ірпенем та Києвом запускають маршрутки

З 25 квітня між Києвом та звільненим від окупантів Ірпенем почнуть курсувати маршрутки.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Деталі: З 25 квітня поїдуть перші маршрутки з Ірпеня до Києва і у зворотному напрямку:

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№379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК "Синергія") – Київ (м. Академмістечко) – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№392 Ірпінь – Київ, тимчасова схема маршруту – вул. 11 Лінія – Військовий шпиталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – с. Романівка – м. Академмістечко – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху – Ірпінська центральна лікарня (Буча, вул. Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенка – Пушкінська – Університетська – с. Романівка – м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Дослівно: "Багато хто з вас просив запустити громадський транспорт між Ірпенем та Києвом. Ми домовилися із перевізником, що будемо робити це поступово і в залежності від кількості пасажирів ущільнювати графіки".

Передісторія:

28 березня після близько місяця окупації Ірпінь на Київщині звільнено від російських окупантів.

На відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду Ірпеня, а також інфраструктури міста, знадобиться близько 1 млрд доларів.