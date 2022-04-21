Между Ирпенем и Киевом запускают маршрутки

С 25 апреля между Киевом и освобожденным от оккупантов Ирпенем начнут курсировать маршрутки.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Детали: С 25 апреля поедут первые маршрутки из Ирпеня в Киев и обратно:

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№379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК "Синергия") – Киев (м. Академгородок) – с 7:00 до 19:00 каждый час;

№392 Ирпень – Киев, временная схема маршрута – ул. 11 Линия – Военный госпиталь – Севериновская – Подгорная – Лычака – Озерная – Соборная – с. Романовка – м. Академгородок – с 7:00 до 19:00 каждый час;

№422 Буча-Киев (через Ирпень), временная схема движения – Ирпенская центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) – ул. Вокзальная – Ирпень, ул. Соборная – Северная – Степановская – Садовая – Лысенко – Пушкинская – Университетская – с. Романовка – м. Академгородок. График: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Дословно: "Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики".

Предыстория:

28 марта после около месяца оккупации Ирпень на Киевщине освобожден от российских оккупантов.

На восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.