Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців

Світлана КізіловаЧетвер, 21 квітня 2022, 21:31
Новий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців
Братська могила у Мангуші, фото Maxar

Супутник зафіксував братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, яке знаходиться менше ніж у 20 кілометрах від Маріуполя. У цій могилі можуть бути поховані до 9 тисяч маріупольців.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Деталі: У Мангуші окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців, на це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший.

Реклама:
Братські могили у Бучі (ліворуч) та Мангуші (праворуч)
Братські могили у Бучі (ліворуч) та Мангуші (праворуч)

Нові траншеї під Маріуполем окупанти рили та заповнювали тілами щодня впродовж всього квітня. Джерела Маріупольської міськради повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів.

За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Пряма мова мера міста Вадима Бойченка: "В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованого світу. Будь що потрібно зупинити геноцид".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш, куди вантажівками звозять тіла убитих маріупольців.

До середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.  

Теми: геноцидРосіявійнаукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
геноцид
Геноцид Росії проти України
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України
Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: