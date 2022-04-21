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Новий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців

Світлана КізіловаЧетвер, 21 квітня 2022, 21:31
Братська могила у Мангуші, фото Maxar

Супутник зафіксував братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, яке знаходиться менше ніж у 20 кілометрах від Маріуполя. У цій могилі можуть бути поховані до 9 тисяч маріупольців.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Деталі: У Мангуші окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців, на це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший.

Братські могили у Бучі (ліворуч) та Мангуші (праворуч)
Братські могили у Бучі (ліворуч) та Мангуші (праворуч)

Нові траншеї під Маріуполем окупанти рили та заповнювали тілами щодня впродовж всього квітня. Джерела Маріупольської міськради повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів.

За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Пряма мова мера міста Вадима Бойченка: "В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованого світу. Будь що потрібно зупинити геноцид".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш, куди вантажівками звозять тіла убитих маріупольців.

До середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.  

Теми: геноцидРосіявійнаукраїнці
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