Новый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев
Спутник зафиксировал братскую могилу в оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, который находится менее чем в 20 километрах от Мариуполя. В этой могиле могут быть похоронены до 9 тысяч мариупольцев.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram
Детали: В Мангуше оккупанты могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев, на это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше.
Новые траншеи под Мариуполем россияне рыли и заполняли телами каждый день на протяжении всего апреля. Источники Мариупольского горсовета сообщают, что в таких могилах тела укладывают несколько слоев.
По предварительным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысяч человек.
Прямая речь мэра города Вадима Бойченко: "В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. Это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Любым способом нужно остановить геноцид".
Напомним:
Российские захватчики обустроили несколько братских могил в деревне Мангуш, куда грузовиками свозят тела убитых мариупольцев.
К середине марта в разных частях Мариуполя и пригорода коммунальные службы захоронили около 5 тысяч человек.