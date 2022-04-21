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Новый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев

Светлана КизиловаЧетверг, 21 апреля 2022, 21:31
Новый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев
Братская могила в Мангуше, фото Maxar

Спутник зафиксировал братскую могилу в оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, который находится менее чем в 20 километрах от Мариуполя. В этой могиле могут быть похоронены до 9 тысяч мариупольцев.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Детали: В Мангуше оккупанты могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев, на это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше.

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Братские могилы в Буче (слева) и в Мангуше (справа)
Братские могилы в Буче (слева) и в Мангуше (справа)

Новые траншеи под Мариуполем россияне рыли и заполняли телами каждый день на протяжении всего апреля. Источники Мариупольского горсовета сообщают, что в таких могилах тела укладывают несколько слоев.

По предварительным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысяч человек.

Прямая речь мэра города Вадима Бойченко: "В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. Это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Любым способом нужно остановить геноцид".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Российские захватчики обустроили несколько братских могил в деревне Мангуш, куда грузовиками свозят тела убитых мариупольцев.

К середине марта в разных частях Мариуполя и пригорода коммунальные службы захоронили около 5 тысяч человек.

Темы: геноцидРосcиявойнаукраинцы
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