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Ізраїль погодився передати Україні захисне спорядження

Світлана КізіловаЧетвер, 21 квітня 2022, 22:52
Прапори України та Ізраїлю, getty images

Міністр оборони Ізраїлю у середу, 20 квітня, санкціонував постачання шоломів і жилетів українським рятувальним службам на тлі російської агресії. Таким чином Ізраїль вперше з початку повномасштабної війни передасть Україні оборонну допомогу.

Джерело: Reuters

Деталі: Міністр оборони України Олексій Резніков 20 квітня провів переговори з ізраїльським колегою Бені Ґанцем.

Після цієї розмови Ізраїль офіційно повідомив про погодження поставок в Україну захисних шоломів і жилетів, які необхідні надзвичайникам.  

Reuters зауважує, що це свідчить про те, що Ізраїль змінив свою позицію щодо допомоги Києву.

Ізраїльський чиновник уточнив, що рішення надати захисне спорядження для потреб рятувальників та екстрених служб України прийняте після прохання української сторони.

Як посередник в українсько-російській кризі, Ізраїль засудив російське вторгнення, але раніше обмежувався лише гуманітарною допомогою. Країна побоювалася загострення відносин з Москвою, потужним посередником у сусідній Сирії, де Ізраїль координує удари проти іранських військ.

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Теми: ІзраїльУкраїнаРосіявійна
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