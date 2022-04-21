Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль согласился передать Украине защитное оснащение

Светлана КизиловаЧетверг, 21 апреля 2022, 22:52
Израиль согласился передать Украине защитное оснащение
Флаги Украины и Израиля, getty images

Министр обороны Израиля в среду, 20 апреля, санкционировал поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам на фоне российской агрессии. Таким образом, Израиль впервые с начала полномасштабной войны передаст Украине оборонную помощь.

Источник: Reuters

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников 20 апреля провел переговоры с израильским коллегой Бени Ганцем.

Реклама:

После этого разговора Израиль официально сообщил о согласовании поставок в Украину защитных шлемов и жилетов, необходимых спасателям.

Reuters отмечает, что это свидетельствует о том, что Израиль изменил свою позицию по поводу помощи Киеву.

Израильский чиновник уточнил, что решение предоставить защитное снаряжение для нужд спасателей и экстренных служб Украины принято после просьбы украинской стороны.

ВИДЕО ДНЯ

Как посредник в украинско-российском кризисе Израиль осудил российское вторжение, но раньше ограничивался только гуманитарной помощью. Страна опасалась обострения отношений с Москвой, мощным посредником в соседней Сирии, где Израиль координирует удары против иранских войск.

Темы: ИзраильУкраинаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Израиль
Кабмин примет решение о приостановлении безвиза с Израилем в ближайшие дни – посол
Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   
Начинали с заводов, спрятанных под кибуцами: как Израиль стал военной сверхдержавой
Последние новости
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Все новости...
Реклама: