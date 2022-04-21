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Израиль согласился передать Украине защитное оснащение

Светлана КизиловаЧетверг, 21 апреля 2022, 22:52
Флаги Украины и Израиля, getty images

Министр обороны Израиля в среду, 20 апреля, санкционировал поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам на фоне российской агрессии. Таким образом, Израиль впервые с начала полномасштабной войны передаст Украине оборонную помощь.

Источник: Reuters

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников 20 апреля провел переговоры с израильским коллегой Бени Ганцем.

После этого разговора Израиль официально сообщил о согласовании поставок в Украину защитных шлемов и жилетов, необходимых спасателям.

Reuters отмечает, что это свидетельствует о том, что Израиль изменил свою позицию по поводу помощи Киеву.

Израильский чиновник уточнил, что решение предоставить защитное снаряжение для нужд спасателей и экстренных служб Украины принято после просьбы украинской стороны.

Как посредник в украинско-российском кризисе Израиль осудил российское вторжение, но раньше ограничивался только гуманитарной помощью. Страна опасалась обострения отношений с Москвой, мощным посредником в соседней Сирии, где Израиль координирует удары против иранских войск.

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Темы: ИзраильУкраинаРосcиявойна
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