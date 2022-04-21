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Мер Миколаєва повідомив про новий вибух

Катерина ТищенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 22:56

У Миколаєві у четвер ввечері знову прогримів вибух.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Дослівно: "Нещодавно над містом знову прогримів вибух".

Деталі: Мер порадив містянам триматися подалі від вікон, пам’ятати про правило двох стін, а під час комендантської години залишатися вдома.

"Миколаїв продовжують атакувати касетними снарядами. За минулу ніч було поранено трьох осіб, один із них помер у лікарні. Звертаю вашу увагу, що всі ці люди в момент обстрілів перебували на вулиці, незважаючи на комендантську годину", - зазначив він.

Що передувало: Внаслідок нічних обстрілів в Миколаєві загинула одна людина, двоє поранених.

Теми: Миколаїввибух
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