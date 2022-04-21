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Мэр Николаева сообщил о новом взрыве

Катерина ТищенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 22:56

В Николаеве в четверг вечером снова прогремел взрыв.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Дословно: "Недавно над городом снова прогремел взрыв".

Детали: Мэр посоветовал горожанам держаться подальше от окон, помнить о правиле двух стен, а во время комендантского часа оставаться дома.

"Николаев продолжают атаковать кассетными снарядами. За минувшую ночь были ранены три человека, один из них скончался в больнице. Обращаю ваше внимание, что все эти люди в момент обстрелов находились на улице, несмотря на комендантский час", – отметил он.

Что предшествовало: В результате ночных обстрелов в Николаеве погиб один человек, двое раненых.

Темы: Николаеввзрыв
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