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Донбас: ЗСУ відбили 10 атак росіян, збили два ворожих літаки та 8 БПЛА

Світлана КізіловаЧетвер, 21 квітня 2022, 23:13

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки російської армії.

Джерело: штаб Операції об'єднаних сил  

Дослівно: "Упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

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Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!"

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Теми: ДонбасвійнаРосіяЗбройні сили
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