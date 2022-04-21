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Донбасс: ВСУ отбили 10 атак россиян, сбили два вражеских самолета и 8 БПЛА

Светлана КизиловаЧетверг, 21 апреля 2022, 23:13

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки российской армии.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "На протяжении текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

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В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Итого к победе!"

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Темы: ДонбассвойнаРосcияВооруженные силы
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