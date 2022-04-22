Вперше за два десятиліття Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Міністерство закордонних справ Японії видало дипломатичний довідник "Синя книга дипломатії", в якому вперше за 19 років Південні Курили визнаються як "незаконно окуповані Росією".

Джерело: NHK

Деталі: Зазначається, що Північні території є "територією, притаманній Японії, але нині незаконно окупованою Росією". Цього не було у документі з 2011 року.

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Довідково. "Синя книга дипломатії"— це документ, що узагальнює політику японської дипломатії, який публікується щорічно з 1957 року.

Нагадаємо: 7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. Згодом РФ заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору щодо островів.