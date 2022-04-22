Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вперше за два десятиліття Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Анастасія КалатурП'ятниця, 22 квітня 2022, 07:40

Міністерство закордонних справ Японії видало дипломатичний довідник "Синя книга дипломатії", в якому вперше за 19 років Південні Курили визнаються як "незаконно окуповані Росією".

Джерело: NHK

Деталі: Зазначається, що Північні території є "територією, притаманній Японії, але нині незаконно окупованою Росією". Цього не було у документі з 2011 року.

Реклама:

Довідково. "Синя книга дипломатії"— це документ, що узагальнює політику японської дипломатії, який публікується щорічно з 1957 року.

Нагадаємо: 7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда  назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. Згодом РФ заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору щодо  островів.

Теми: ЯпоніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Японія
Японія зіллє понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з Фукусіми в океан
Прем’єр Японії анонсував допомогу Україні на 7 мільярдів доларів
Японський Uniqlo вийшов з РФ, відмовившись від оренди приміщень для всіх своїх магазинів
Останні новини
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
Усі новини...
Реклама: