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Вперше за два десятиліття Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Анастасія КалатурП'ятниця, 22 квітня 2022, 07:40

Міністерство закордонних справ Японії видало дипломатичний довідник "Синя книга дипломатії", в якому вперше за 19 років Південні Курили визнаються як "незаконно окуповані Росією".

Джерело: NHK

Деталі: Зазначається, що Північні території є "територією, притаманній Японії, але нині незаконно окупованою Росією". Цього не було у документі з 2011 року.

Довідково. "Синя книга дипломатії"— це документ, що узагальнює політику японської дипломатії, який публікується щорічно з 1957 року.

Нагадаємо: 7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда  назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. Згодом РФ заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору щодо  островів.

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Теми: ЯпоніяРосія
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