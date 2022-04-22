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Впервые за два десятилетия Япония назвала Курилы незаконно оккупированными Россией

Анастасия КалатурПятница, 22 апреля 2022, 07:40

Министерство иностранных дел Японии издало дипломатический справочник "Синяя книга дипломатии", в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как "незаконно оккупированные Россией".

Источник: NHK

Детали: Отмечается, что Северные территории являются "территорией, присущей Японии, но ныне незаконно оккупированные  Россией". Этого не было в документе с 2011 года.

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Справка. "Синяя книга дипломатии" - это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.

Напомним: 7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.

Темы: ЯпонияРосcия
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