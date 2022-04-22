Британська розвідка дізналась, що може стояти за відмовою Путіна штурмувати "Азовсталь"

За оцінками британської розвідки, президент РФ Владімір Путін заявив про блокаду "Азовсталі" із захисниками Маріуполя замість штурму через те, що вважає доцільнішим перекинути російські сили з міста на інший напрямок, тоді як штурм означав би великі втрати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну в Україні, який публікує Міністерство оборони Британії.

"Рішення Путіна заблокувати "Азовсталь" ймовірно вказує на прагнення стримувати український спротив у Маріуполі та вивільнити російські сили для залучення в іншому місці на сході України. Повноцінний штурм заводу російськими військами очікувано призвів би до великих втрат серед росіян, ще більше знижуючи їхню боєздатність", - зазначають в огляді.

На східному фронті тривають бої з обстрілами із важкого озброєння, росіяни намагаються просуватися в районі Красного Лиману, Бугаївки, Барвінкового, Лиману і Попасної для реалізації своїх планів на цьому напрямку.

"Попри те, що росіяни змінили пріоритет, вони все ще потерпають від наслідків втрат, яких зазнали на перших етапах конфлікту. Намагаючись налагодити становище своїх виснажених військ, вони почали перекидають проблемну техніку у Росію для ремонту", - додають у повідомленні розвідки.