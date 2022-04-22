Британская разведка узнала, что может стоять за отказом Путина штурмовать "Азовсталь"

По оценкам британской разведки, президент РФ Владимир Путин заявил о блокаде "Азовстали" с защитниками Мариуполя вместо штурма из-за того, что считает целесообразным перебросить российские силы из города на другое направление, в то время как штурм означал бы большие потери.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне в Украине, публикуемом Министерством обороны Британии.

"Решение Путина заблокировать "Азовсталь", вероятно, указывает на стремление сдерживать украинское сопротивление в Мариуполе и освободить российские силы для задействования в другом месте на востоке Украины. Полноценный штурм завода российскими войсками ожидаемо привел бы к большим потерям среди россиян, еще больше снижая их боеспособность", - отмечают в обзоре.

На восточном фронте продолжаются бои с обстрелами из тяжелого вооружения, россияне пытаются продвигаться в районе Красного Лимана, Бугаевки, Барвинкового, Лимана и Попасной для реализации своих планов на этом направлении.

"Несмотря на то, что россияне изменили приоритет, они все еще страдают от последствий потерь, понесенных на первых этапах конфликта. Пытаясь наладить положение своих истощенных войск, они начали перебрасывать проблемную технику в Россию для ремонта", - добавляют в сообщении разведки.