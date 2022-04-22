Електроніка в "новітніх" російських ракетах розроблена 60 років тому – розвідка
У "новітніх" ракетах Росії використовується навігаційна система "ПГИ-2М", розроблена в 1977 році, а "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 роках.
Джерело: Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram
Дослівно ГУР: "Ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 року. Російські ЗМІ повідомляли про них, як про гордість новітньої високоточної російської зброї.
Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність".
Деталі: У ГУР підкреслили, що більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі.
Причиною цього може бути те, що вони оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття.
Українські експерти проаналізували систему наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 і з’ясували, що "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр.
Їх тоді випускали "Воронезький завод радіодеталей", "Мінський завод "Інтеграл" та інші підприємства радянського союзу.
Передісторія:
- 15 березня голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що російську стратегічну крилату ракету "повітря – земля" Х-101 збили на Вінниччині за допомогою звичайного кулемета.