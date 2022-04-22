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Електроніка в "новітніх" російських ракетах розроблена 60 років тому – розвідка

Ірина БалачукП'ятниця, 22 квітня 2022, 11:03
Електроніка в новітніх російських ракетах розроблена 60 років тому – розвідка
Фото ГУР

У "новітніх" ракетах Росії використовується навігаційна система "ПГИ-2М", розроблена в 1977 році, а "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 роках.

Джерело: Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram

Дослівно ГУР: "Ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 року. Російські ЗМІ повідомляли про них, як про гордість новітньої високоточної російської зброї.

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Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність".

Деталі: У ГУР підкреслили, що більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі. 

 
Фото ГУР

Причиною цього може бути те, що вони оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття.

ВІДЕО ДНЯ

Українські експерти проаналізували систему наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 і з’ясували, що "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр.

Їх тоді випускали "Воронезький завод радіодеталей", "Мінський завод "Інтеграл" та інші підприємства радянського союзу.

Передісторія: 

  • 15 березня голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що російську стратегічну крилату ракету "повітря – земля" Х-101 збили на Вінниччині за допомогою звичайного кулемета.

 

Теми: Росіявійназброярозвідка
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