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Стратегічну крилату російську ракету збили з кулемета – голова Вінниччини

Ірина БалачукВівторок, 15 березня 2022, 10:37
Стратегічну крилату російську ракету збили з кулемета – голова Вінниччини
Ту-95МС з ракетами Х-101/102. Фото: militaryrussia.ru

Російську стратегічну крилату ракету "повітря – земля" Х-101 збили на Вінниччині за допомогою звичайного кулемета.

Джерело: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час відеозвернення вранці 15 березня

Пряма мова Борзова: "До речі про ту крилату ракету, яку збили два дні тому на території Вінницької області, то її збили звичайним кулеметом. Вона летіла дуже низько. Це Х-101 нібито "надсучасна" і надкоштовна ракета.

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Ну, бачимо, що можна її збивати. Тому закликаю усіх, у кого є чим, – пробуйте збивайте. Летять вони невисоко і майже завжди в один і той самий час".

Деталі: Голова облВА також повідомив, що на Вінниччині зранку 15 березня був ракетний обстріл. Але ракета впала в поле, постраждалих немає.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 березня російські окупанти завдали ракетного удару по аеродрому Вінниці з акваторії Чорного моря за допомогою стратегічних бомбардувальників. Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км. Загинули щонайменше 10 людей.
  • Раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв з посиланням на свої джерела повідомив, що російський президент Володимир Путін "розізлився", коли дізнався, що росіяни обстріляли Вінницький аеропорт найціннішими ракетами, яких у Росії не більше тисячі.

Теми: Вінницька областьвійна
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