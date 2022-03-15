Стратегічну крилату російську ракету збили з кулемета – голова Вінниччини

Російську стратегічну крилату ракету "повітря – земля" Х-101 збили на Вінниччині за допомогою звичайного кулемета.

Джерело: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час відеозвернення вранці 15 березня

Пряма мова Борзова: "До речі про ту крилату ракету, яку збили два дні тому на території Вінницької області, то її збили звичайним кулеметом. Вона летіла дуже низько. Це Х-101 нібито "надсучасна" і надкоштовна ракета.

Ну, бачимо, що можна її збивати. Тому закликаю усіх, у кого є чим, – пробуйте збивайте. Летять вони невисоко і майже завжди в один і той самий час".

Деталі: Голова облВА також повідомив, що на Вінниччині зранку 15 березня був ракетний обстріл. Але ракета впала в поле, постраждалих немає.

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