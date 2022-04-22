Электроника в "новейших" российских ракетах разработана 60 лет назад – разведка
В "новейших" ракетах России используется навигационная система "ПГИ-2М", разработанная в 1977 году, а "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 годах.
Источник: Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram
Дословно ГУР: "Ракеты типа Х-101 производились с 1999 до 2013 года. Российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия.
Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 в ходе боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность".
Детали: В ГУР подчеркнули, что большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.
Причиной этого может быть то, что они оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого столетия.
Украинские эксперты проанализировали систему наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 и выяснили, что современные блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг.
Их тогда выпускали "Воронежский завод радиодеталей", "Минский завод "Интеграл" и другие предприятия советского союза.
Предыстория:
- 15 марта глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что российскую стратегическую крылатую ракету "воздух – земля" Х-101 сбили в Винницкой области с помощью обычного пулемета.