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АН-26 міг зачепити електроопору: є загиблий і поранені

Ірина БалачукП'ятниця, 22 квітня 2022, 12:04
АН-26 міг зачепити електроопору: є загиблий і поранені
АН-26. Фото ілюстративне ДП "Антонов"

Одна людина загинула та ще двоє отримали поранення у результаті падіння літака АН-26 у Запорізькій області 22 квітня.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Подробиці щодо падіння літака. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються".

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Деталі: В адміністрації додали, що за попередніми і поки не підтвердженими даними, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Близько 9:00 22 квітня в районі селища Михайлівка Запорізького району впав літак АН-26. Повідомлялося, що повітряне судно виконувало технічний рейс і не мало стосунку до ЗСУ.
  • Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що "це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки".

Теми: Запорізька областьавіа
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