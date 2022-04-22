АН-26 міг зачепити електроопору: є загиблий і поранені

Одна людина загинула та ще двоє отримали поранення у результаті падіння літака АН-26 у Запорізькій області 22 квітня.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Подробиці щодо падіння літака. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються".

Деталі: В адміністрації додали, що за попередніми і поки не підтвердженими даними, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

Передісторія:

Близько 9:00 22 квітня в районі селища Михайлівка Запорізького району впав літак АН-26. Повідомлялося, що повітряне судно виконувало технічний рейс і не мало стосунку до ЗСУ.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що "це черговий злочин Російської Федерації, яка збиває мирні цивільні літаки".