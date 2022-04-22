АН-26 міг зачепити електроопору: є загиблий і поранені

Одна людина загинула та ще двоє отримали поранення у результаті падіння літака АН-26 у Запорізькій області 22 квітня.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Подробиці щодо падіння літака. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються".

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Деталі: В адміністрації додали, що за попередніми і поки не підтвердженими даними, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

На місці події працює ДСНС та відповідні органи.

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