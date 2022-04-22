АН-26 мог задеть электроопору: есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате падения самолета АН-26 в Запорожской области 22 апреля.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "Подробности падения самолета. Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются".

Детали: В администрации добавили, что по предварительным и пока не подтвержденным данным, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы.

Предыстория:

Около 9:00 22 апреля в районе поселка Михайловка Запорожского района упал самолет Ан-26. Сообщалось, что воздушное судно выполняло технический рейс и не имело отношения к ВСУ.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что "это очередное преступление Российской Федерации, которая сбивает мирные гражданские самолеты".