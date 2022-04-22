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Влада Ірпеня просить мешканців подати дані про руйнування будинків: створили бот

Ірина БалачукП'ятниця, 22 квітня 2022, 15:22
Зруйнований російськими окупантами будинок в Ірпені. Фото з Telegram Mаркушина

Міська влада Ірпеня створила Telegram-bot для власників приватних будинків, які частково пошкоджені російськими окупантами. Для тих, чиє житло зруйноване вщент, і для власників квартир – розробили інший алгоритм дій.  

Джерело: мер міста Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "До уваги власників приватних будинків в Ірпінській громаді, що пошкоджені частково. Ми створили Telegram-bot (@irpin_dobro_bud_bot), де ви можете залишати інформацію про збитки, яку ми систематизуємо і опрацюємо.

Заходьте і виконуйте всі інструкції. Наголошую, бот наразі працює лише для будинків, де пошкоджено вікна, двері, дах".

Деталі: Мер додав – якщо будинок сильно зруйновано і він, скоріш за все, не підлягає відновленню, то треба надіслати дані про площу, кількість мешканців, власника, адресу, кількість поверхів та фото на номер +38097 522 0925. Маркушин підкреслив, що приймаються лише повідомлення на Telegram чи WatsApp, дзвінки не приймаються.

Він закликав молодь допомогти своїм батькам, дідусям, бабусям та сусідам літнього віку з передачею інформації про пошкодження їхнього житла.  

Щодо квартир алгоритм дій такий: якщо багатоквартирний будинок із незначними пошкодженнями (вибито вікна, двері, частково зруйновано дах), то інформацію про це в Управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та ЖКГ подають голови ОСББ чи управителі. Вони про це вже повідомлені і ознайомлені з інструкціями. Більше того, за словами мера, вже понад 50% ОСББ міста подали дані.

"Що ж стосується багатоквартирних будинків із сильними руйнуваннями, то їх обов'язково має обстежити спеціальна комісія із фахівців. Такі дві комісії вже працюють у місті. Вони обходять почергово всі вулиці. І прийдуть до всіх!", – підсумував Маркушин.

Передісторія: 

  • 28 березня після близько місяця окупації Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів. 
  • На відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду Ірпеня, а також інфраструктури міста, знадобиться близько 1 млрд доларів.

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Теми: Ірпіньвійнанерухомість
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