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Власти Ирпеня просят жителей предоставить данные о разрушениях домов: создали бот

Ирина БалачукПятница, 22 апреля 2022, 15:22
Власти Ирпеня просят жителей предоставить данные о разрушениях домов: создали бот
Разрушенный российскими оккупантами дом в Ирпене. Фото из Telegram Маркушина

Городские власти Ирпеня создали Telegram-bot для владельцев частных домов, частично поврежденных российскими оккупантами. Для тех, чье жилье разрушено полностью, и для владельцев квартир – разработали другой алгоритм действий.

Источник: мэр города Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Вниманию владельцев частных домов в Ирпенской общине, которые частично повреждены. Мы создали Telegram-bot (@irpin_dobro_bud_bot), где вы можете оставлять информацию об ущербе, которую мы систематизируем и обработаем.

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Заходите и следуйте всем инструкциям. Отмечаю, бот работает только для домов, где повреждены окна, двери, крыша".

Детали: Мэр добавил – если дом сильно разрушен и он, скорее всего, не подлежит восстановлению, то нужно отправить данные о площади, количестве жильцов, владельце, адресе, количестве этажей и фото на номер +38097 522 0925. Маркушин подчеркнул, что принимаются только сообщения на Telegram или WatsApp, звонки не принимаются.

Он призвал молодежь помочь родителям, дедушкам, бабушкам и соседям пожилого возраста с передачей информации о повреждении их жилья.

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Относительно квартир алгоритм действий таков: если многоквартирный дом с незначительными повреждениями (выбиты окна, двери, частично разрушена крыша), то информацию об этом в Управление инфраструктурного развития, инвестиций и ЖКХ представляют главы ОСМД или управители. Они об этом уже уведомлены и ознакомлены с инструкциями. Более того, по словам мэра, уже более 50% ОСМД города предоставили данные.

"Что касается многоквартирных домов с сильными разрушениями, то их обязательно должна обследовать специальная комиссия из специалистов. Такие две комиссии уже работают в городе. Они обходят поочередно все улицы. И придут ко всем!", – подытожил Маркушин.

Предыстория:

  • 28 марта после около месяца оккупации Ирпень под Киевом освободили от российских оккупантов.
  • На восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около 1 млрд долларов.

Темы: Ирпеньвойнанедвижимость
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