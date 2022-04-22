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"Не довіз 63 айфони": СБУ показала, як ФСБ "мародерить" російських окупантів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 16:08
ілюстративне фото

Служба безпеки України повідомляє, що ФСБ РФ вилучає у російських військових-мародерів дорогі награбовані в Україні товари.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Вказано, що про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити спецслужбі.

Зокрема на оприлюдненому аудіо російський вояка скрушно зізнається, що мав 63 телефони IPhone 13-ї моделі Pro Max, за які він розраховув виручити купу грошей. Однак "усе забрали ФСБшники".

СБУ зазначає, що таким чином ФСБ почала "кришувати" мародерів, а натомість обіцяє не притягувати їх до кримінальної відповідальності.

Дослівно: "Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з "імпортозаміщення". Принаймні для свого керівництва…

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Що ж, потужна зміна функціоналу в ворожої спецслужби… Але нагадуємо мародерам з Лубянки, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки".

Теми: СБУвійна
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