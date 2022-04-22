"Не довіз 63 айфони": СБУ показала, як ФСБ "мародерить" російських окупантів
Служба безпеки України повідомляє, що ФСБ РФ вилучає у російських військових-мародерів дорогі награбовані в Україні товари.
Джерело: пресцентр СБУ
Деталі: Вказано, що про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити спецслужбі.
Зокрема на оприлюдненому аудіо російський вояка скрушно зізнається, що мав 63 телефони IPhone 13-ї моделі Pro Max, за які він розраховув виручити купу грошей. Однак "усе забрали ФСБшники".
СБУ зазначає, що таким чином ФСБ почала "кришувати" мародерів, а натомість обіцяє не притягувати їх до кримінальної відповідальності.
Дослівно: "Напевно, після масового виходу західних брендів із ринку рф ФСБ отримала нове стратегічне завдання з "імпортозаміщення". Принаймні для свого керівництва…
Що ж, потужна зміна функціоналу в ворожої спецслужби… Але нагадуємо мародерам з Лубянки, що все награбоване доведеться повернути чи компенсувати збитки".