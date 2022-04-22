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"Не довез 63 айфона": СБУ показала, как ФСБ "мародерит" российских оккупантов

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 16:08
Не довез 63 айфона: СБУ показала, как ФСБ мародерит российских оккупантов
иллюстративное фото

Служба безопасности Украины сообщает, что ФСБ РФ изымает у российских военных-мародеров дорогие награбленные в Украине товары.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Указано, что об этом говорят новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить спецслужбе.

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В частности, на обнародованном аудио российский вояка сокрушенно признается, что имел 63 телефона IPhone 13-й модели Pro Max, за которые он рассчитывал выручить кучу денег. Однако "все забрали ФСБшники".

СБУ отмечает, что таким образом ФСБ начала "крышевать" мародеров, и соответсвенно обещает не привлекать их к уголовной ответственности.

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Дословно: "Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новое стратегическое задание по "импортозамещению". По крайней мере, для своего руководства…

Что ж, мощное изменение функционала во вражеской спецслужбе… Но напоминаем мародерам с Лубянки, что все награбленное придется вернуть или компенсировать ущерб".

Темы: СБУвойна
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