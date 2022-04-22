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Донеччина: за пів дня окупанти обстріляли 20 населених пунктів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 16:14
Донеччина: за пів дня окупанти обстріляли 20 населених пунктів
Павло Кириленко, фото з Facebook

На Донеччині у п’ятницю станом на 15 годину росіяни обстріляли 20 населених пунктів, у яких зруйнували або пошкодили 34 цивільні об'єкти.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: Найбільшого удару цього дня було завдано по Слов’янську: вночі росіяни обстріляли місто, ймовірно, касетними боєприпасами. Пошкоджено 9 багатоповерхівок і 12 приватних будинків, школа, крамниця і зупинки автотранспорту. Наразі тривають роботи з відновлення електро- і газопостачання.

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У Лимані росіяни застосували РСЗО "Ураган" і поцілили в Обласну травматологічну лікарню.

Знищена вщент адміністративна будівля в Олександрівці. Там же пошкоджено багатоповерховий будинок. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Світлодарську вночі пошкоджень зазнала одна багатоповерхівка – без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

Під артилерійським вогнем опинилося Добропілля: пошкоджено адміністративну будівлю, поранено щонайменше двоє людей.

Теми: Донецька областьвійна
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